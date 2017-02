Modelfoto

Milliard-besparelse til ny vej

Stevns - 23. februar 2017 kl. 12:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeomkostningerne af Silkeborg-motorvejen viser, at der har været et mindre forbrug på 1,4 milliarder kroner i forhold til et samlet budget på 5,5 milliarder kroner. Vejdirektoratet, som har været bygherre på projektet, har nu sendt det overskydende beløb retur til statskassen.

Politikerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti og Enhedslisten fra Stevns har onsdag fremsendt et fælles brev til trafikordførerne i Folketinget fra de partier, som er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen på Stevns.

Sådan skriver de fem partier i en fælles pressemeddelelse, hvor de også peget på, at Vejdirektoratet har igangsat en forundersøgelse af en statsvej fra motorvejsnettet til Stevns uden om Køge.

»Vi ser frem til at Vejdirektoratet afslutter sit arbejde medio 2018, men i skrivelsen til trafikordførerne anfører vi, at der allerede nu bør forhåndsreserveres penge til den kommende statsvej,« lyder budskabet fra de stevnske politikere:

»Vejen har været et ønske siden halvfjerdserne, og det er afgørende nødvendigt for den fortsatte udvikling af Stevns, at der nu findes en løsning på trængselsproblemerne omkring Strandvejen i Køge, hvor der dagligt passerer 20.000 trafikdøgnsbiler. Alene antallet af trafikdøgnsbiler retfærdiggør, at pengene bør forhåndsreserveres, idet det bygges motorveje rundt omkring i landet med meget lavere trafiktal.«

Brevet er afsendt onsdag aften 22. februar og underskrevet af Steen S. Hansen (S), Jørgen Gregersen (R), Bjarne Nielsen (V), Varly Jensen (DF) samt Jan Jespersen (Enhedslisten).

» Vi skal anmode om, at der allerede nu forhåndsreserveres penge til den kommende statsvej til Stevns, således at pengene allerede findes, når Vejdirektoratet har færdiggjort sit arbejde,« lyder det fra alle de stevnske partier til deres respektive trafikordførere i Folketinget.

Statsvejen til motorvejen skal ikke forveksles med omfartsvejen syd om Strøby Egede over Tryggevælde Ådal, som der også er et fælles politisk ønske om fra de stevnske politikere. Begge disse vejprojekter afspejler et bredt politisk ønske og politisk sammenhold.