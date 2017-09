Mette F. følger Stevns med interesse

Den socialdemokratiske partiformand Mette Frederiksen afslørede under sit visit hos Mænds Mødesteder, at Stevns er én af de kommuner, som partiet følger med interesse op til kommunevalget.

- Vi venter at forøge antallet af socialdemokratiske borgmestre efter valget, og vi går målbevidst efter flere byer, som i dag har borgerligt styre. I den forbindelse er det ingen hemmelighed, at Stevns er én af de kommuner, som vi følger med særlig interesse, fordi en valgsejr måske er inden for rækkevidde, sagde Mette Frederiksen til DAGBLADET.

- Uden at kende økonomien til bunds her i kommunen tror jeg ikke, at der er mange på Stevns, der får glæde af regeringens topskattelettelser. Hver gang regeringen lægger noget frem, er det altid til gavn for de få og næsten aldrig for provinsen. Det er jo lidt paradoksalt, når Stevns ligger så tæt på København og alligevel har så lidt andel i opsvinget, sagde formanden.