Venstres generalforsamling genvalgte Birger Hauge som formand. Han glæder sig over, at bestyrelsen nu har fået mere ligevægt. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Mere ligevægtig Venstre-bestyrelse

Stevns - 27. januar 2017 kl. 14:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis du lægger mærke til det, så har vi nu en bestyrelse, der repræsenterer en bred palet af medlemmerne. Det er jeg rigtig glad for. Sådan sagde Birger Hauge til DAGBLADET, da generalforsamlingen i Venstre Stevns sluttede onsdag aften ved 22.30-tiden. Han var kort forinden blevet genvalgt som formand uden modkandidat - og med klapsalver fra salen.

Selv om generalforsamlingens deltagere stod splittet, da et flertal vedtog at indkalde til et nyt opstillingsmøde med valg af spidskandidat, så sammensatte de bagefter en bestyrelse, der afspejler både tilhængere og modstandere af forslaget.

- Det viser, at bestyrelsen tager generalforsamlingens beslutning til efterretning og sammen arbejder målrettet frem mod kommunevalget, siger Birger Hauge, der selv havde anbefalet at stemme nej til et nyt opstillingsmøde.

Da stemmerne var talt op, viste det sig, at Niels Bauer - der er kasserer og forinden havde argumenteret for et ja - var genvalgt med det højeste stemmetal. Han fik 121 ud af 154 mulige stemmer. Som nummer to blev valgt webmaster Tina Høve genvalgt med 107 stemmer, og på tredjepladsen var der genvalg til Mette Maimann med 84 stemmer.

På fjerdepladsen blev Karsten Skov nyvalgt med 81 stemmer. Han var den ene af de to forslagsstillere bag et nyt opstillingsmøde og dertil mangeårigt medlem af den bestyrelse, som trådte samlet tilbage i efteråret efter, at Mogens Haugaard var blevet valgt på opstillingsmødet 30. august. Endelig var der nyvalg på femtepladsen til Karsten Juhl med 74 stemmer.

Afstemningen betød, at Bo Henriksen ikke opnåede genvalg til bestyrelsen. Det samme gjaldt Tom Bang Hansen og Inger Brøndsted, der begge stillede op til nyvalg, men ikke fik stemmer nok til at komme ind. De tre blev i stedet uden afstemning udnævnt til suppleanter i nævnte rækkefølge.

Det skete dog først efter, at to andre opstillede kandidater til suppleantposterne trak sig efter tur. Det gælder Torben Rønnebæk og Stig Weindorph Pedersen.

Lars Kristiansen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen og trak sig på generalforsamlingen. Også Johnny Andersen - der på den seneste generalforsamling 4. oktober stillede op til bestyrelsen, men fik en suppleantpost - valgte at trække sig denne gang.

