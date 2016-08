Medlemmerne strømmer til V

Interessen for at være med til at bestemme, hvem der skal være Venstres borgmesterkandidat ved kommunevalget næste år er stor. Siden Venstres bestyrelse i juni enstemmigt valgte at pege på advokat Martin Steen Andersen og dermed udfordre den siddende borgmester: Mogens Haugaard, har folk nærmest stået i kø for at blive meldt ind.