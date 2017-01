Se billedserie Projekt »Nye veje« er det seneste af flere tiltag, som Stevns Kommune har sat i søen de senere år for at få flere af kommunens unge optaget på en ungdomsuddannelse. Og det er siden 2006 lykkedes at hæve andelen af unge, som starter på en ungdomsuddannelse fra 75,2 til 92 procent. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Markant flere unge i uddannelse på Stevns

Stevns - 31. januar 2017

Stevns Kommune når ikke helt op på den nationale målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal opnå en ungdomsuddannelse, men kommunen er godt på vej. Hvor der på landsplan har været en stigning på 7,8 procentpoint for den 10-årige periode 2006-15, så har Stevns opnået en stigning helt op til 16,8 procentpoint.

Det viser en ny prognose fra Undervisningsministeriet.

Andelen af unge i Stevns Kommune, der forventes at få en ungdomsuddannelse, er således på 10 år steget markant. I 2006 lå andelen næstlavest i Danmark med 75,2 procent - tallet kom i 2015 op på 92 procent.

Prognoserne fra ministeriet bygger på, hvordan de forventer, at en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 år.

- Det er en glædelig udvikling, men at vi har nået dette fine resultat, betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Der er fortsat brug for fokus på at få den sidste gruppe unge godt på vej i forhold til at få en ungdomsuddannelse. Derfor skal snakken med de unge om, hvor vigtigt det er, at de får en uddannelse finde vej ud til alle middagsborde på Stevns, siger Jakob Bigum Lundberg, der er direktør i Stevns Kommune.

Han tilføjer, at tidligere lød spørgsmålet til de unge typisk: Hvad skal du lave, når du er færdig med skolen?

I dag lyder det snarere: Hvad skal du læse, når du er færdig med folkeskolen?

- Vi ved, at mange af de jobs vi kender i dag, ikke vil være de samme fremover. Mange jobs, vi kender, vil forsvinde som følge af den teknologiske udvikling med digitalisering, automatisering og robotter. Nye jobs vil så komme til, men de vil typisk kræve uddannelse. Vi skal derfor arbejde for, at stadigt flere unge får en fremtidssikret tilknytning til arbejdsmarkedet gennem uddannelse, siger Jakob Bigum Lundberg.

Siden 2006 har Stevns Kommune haft et øget fokus på uddannelse. Det gælder både i skoler, i jobcentret og ikke mindst i samarbejde med det såkaldte UUV (Ungdommens Uddannelses Vejledning, red.) for at få flere unge i uddannelse.

Projekt Uddannelse til alle er et konkret eksempel på et initiativ, som Stevns Kommune har sat i søen i perioden.

Derudover vedtog Stevns Kommune i 2011 en unge-strategi, der består af en lang række indsatser. Et eksempel er garantiskole, som er et tæt samarbejde mellem skoler og vejledere i Køge Bugt området. Formålet er, at de unge ikke forlader ungdomsuddannelser uden at blive samlet op.

Kommunens 10. klasse-tilbud er med en beslutning så sent som i 2016 flyttet til Campus Køge, så eleverne kommer tættere på ungdomsuddannelserne.

Desuden starter ungdomsvejledningen tidligere - det sker allerede fra 6. klasse for de elever, som er i risiko for ikke at begynde en ungdomsuddannelse.

Derudover er der øget mentorindsats for unge med psykosociale udfordringer.