Mange hekse fra Stevns til Bloksbjerg

Stevns - 22. juni 2017 kl. 12:41 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro mødes danskerne til midsommerfest for at tænde bål og slå kreds om fællesskabet i den lyse sommeraften. Heksene vil blive sendt til Bloksbjerg i en varm og tæt stemning, der alt efter temperament kan krydres med gys og indignation over fortidens barbariske og umenneskelige hekseafbrændinger.

På Stevns vil der igen i år være en række sankthansfester og tilhørende bål. Nedenstående liste er næppe komplet, men summen af de offentlige arrangementer, som redaktionen har kendskab til.

Hvis vi tager kirkernes sankthansaften først, så er der udendørs andagt ved den renoveringslukkede Havnelev Kirke kl. 17.30. Bagefter går deltagerne til forsamlingshuset, hvor der er fællesspisning af grillmad. Arrangementet slutter senest kl. 21, så alle kan nå ud at se bål andre steder.

I Hårlev indledes med andagt i kirken kl. 19.00, og bagefter er der kaffe og fællessang i konfirmandstuen samt båltale, fakkeltog og båltænding udenfor.

I Sigerslev Mose er der båltale kl. 21.00 ved Knud Rasmussen, inden forsamlingshuset og grundejerforeningen tænder bålet.

I Hårlev indbyder borger- og erhvervsforeningen til sankthansfest i Byskoven. Der er fællesspisning fra kl. 18.00. Her taler Steen S. Hansen kl. 20.30, hvorefter bålet tændes ved højen.

I Bøgeskoven står traktørstedet for sin egen sankthansaften med spisning, men der er offentlig adgang til båltændingen, der indledes kl. 20.30 med en tale af Thor Grønbæk.

Som altid holder Solgårdsparkens Støtteforening sæsonstart sankthansaften. Grillerne tændes kl. 17.30, og kl. 19.00 går Catja og René på scenen og spiller op til dans. Bålet tændes kl. 21.30, og der er ingen båltale.

Lidt længere ude i Strøby Egede står Bådklubben Ege for ét af egnens største sankthansarrangementer. Her er der musik fra kl. 20.00, og kl. 21.30 er der båltale ved borgmester Mogens Haugaard, inden bålet tændes. Som altid afsluttes med et stort fyrværkeri.

Endelig står Roklubben Stevns igen i år for bålet på Rødvig Strand. Det begynder kl. 21.00, og kort efter holdes båltalen af Anette Mortensen.

Og så er der lige den evige joker sankthansaften. At dømme efter meteorologerne bliver vejret på det jævne - hverken helt godt eller helt skidt. Det betyder sammenlagt, at det kan betale sig at tage en trøje eller jakke på - og måske gemme paraplyen i tasken, hvis det nu skulle gå galt. Der kan ventes skyet vejr, måske en enkelt byge, svag til let vestlig vind og aftentemperaturer omkring 15 grader.