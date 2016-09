Niels Gerhards Bænk har nu fundet sin endelige placering i Højeruplund, må vi formode. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Malerens bænk har fundet sin plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Malerens bænk har fundet sin plads

Stevns - 04. september 2016 kl. 09:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved en lille, uformel sammenkomst i Højeruplund blev det forleden markeret, at der er fundet et kompromis i en prekær sag om placeringen af en tænkebænk.

Det er ikke en hvilken som helst bænk, som vi taler om, for den står på ét af de flotteste steder med udsigt til den gamle kirke i Højerup og Stevns Klint - bag Fiskerhuset og lidt til højre for trappen, der fører ned på stranden under kirken.

Just her yndede den afdøde maler: Niels Gerhard at opholde sig, og her er en række af hans mest karakteristiske værker blevet til. Selv fortalte han historien om, hvordan Klintekongen havde sin hule lige neden under klintefremspringet, hvor han sad.

Så da Niels Gerhard gik hen og døde, rejste hans venner i Kulturtosserne et minde over ham på dette sted: en tænkebænk, som indgik i den serie af bænke, som Stevns Turistforening indviede for en halv snes år siden med lokale sponsorer som ophavsmænd.

Men så kom verdensarven til Stevns. Med den er der kommet væsentligt flere turister til området, og de vil gerne hen og kigge ud over klintekanten - måske for at se, hvor langt de falder ned, hvis de træder for langt? Derfor har Stevns Kommune de senere år har haft stort fokus på sikkerheden langs Klinten. Trampestien gennem Højeruplund er flyttet ind i landet, og Niels Gerhards bænk blev uden varsel rykket adskillige meter tilbage.

Det bekom ikke Kulturtosserne vel, for de var ikke blevet spurgt, og hvis de var, ville de have svaret, at så langt tilbage ville Niels Gerhard aldrig have sat sit staffeli op. Det har der været en del polemik om siden, men i denne uge fandt parterne hinanden i et gyldent kompromis, der kan accepteres af alle involverede.

Bænken er nu flyttet frem igen - men ikke helt ud til klintekanten, hvor den stod oprindelig. Den står parallelt med det nyligt opsatte fodhegn på en måde, så den ikke står i vejen for blikfanget fra kikkerten, og så langt fra fodhegnet, at man ikke fristes til at sætte fødderne op på dette, mens man sidder ned.

Kommer man fra syd ad Trampestien, fanger den hurtigt øjet uden at tage udsynet til Klinten, og indbyder til at sætte sig ned og nyde den klassiske udsigt, som kunstneren Niels Gerhard-Stevns havde som sin personlige favorit, som formanden for Selskabet Højeruplund: Jens Carl Jørgensen beskriver det i en pressemeddelelse.

Ved sammenkomsten deltog han sammen med en repræsentant for Kulturtosserne, der ejer bænken, den trampesti-ansvarlige fra Stevns Kommune og en repræsentant fra Stjerneholdet, der har stået for den fysiske flytning af bænken både første og anden gang.