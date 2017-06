Mændene indtog køkkenet

Det var således lidt af et eksperiment, da styregruppens formandskab - henholdsvis Per Vibskov Nielsen og Jørgen Gregersen - iførte sig forklæder og kokkehuer for at tilberede stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler leveret af Klippingegård. Egentlig skulle det have været kartoffelmos, men den går ikke på selveste Valdemarsdag, som De Danske Spritfabrikker har udnævnt til Kartoffeldag, hvor de nye, danske kartofler skal serveres.