Lyserød gris stjålet i Klippinge

Stevns - 16. september 2016 kl. 16:14

I den kommende weekend kan man komme på besøg hos Tomsgård og opleve, hvordan søer og smågrise har det på en stor, moderne landbrugsbedrift. Der er på søndag klokken 10-16, at der er Åbent Landbrug.

Det har Ole Elbæk også reklameret for, når man kører forbi Klippinge, hvor de to store halmfigurer har fået selskab af to såkaldte tøndegrise. Eller det vil sige: Der er kun én tilbage, for den anden er forsvundet sporløst, som Tomsgård gør opmærksom om på Facebook.

Grisen, der er lavet metal, er natten mellem lørdag og søndag blevet stjålet. Den stjålne gris nåede kun at stå ude en enkelt nat, før den forsvandt.

Ole Elbæk har derfor efterlyst sin olietønde-gris på Facebook, hvor opslaget er blevet delt knap 100 gange.

De populære grise er lavet af kammeraten: Tim Ougter Olsen, der har svejset ben og næse fast på olietønderne og tilføjet en fjeder fra en personbil som hale. Han opfordrer på Facebook folk til at henvende sig til ham, i stedet for at stjæle grisene. Så laver han gerne et par stykker mere.

Ole Elbæk fortæller, at den enlige gris dog nu har fået selskab af to yderligere grise, som den kreative kammerat har været så venlig at lave.

Tomsgård ligger på Tomgårdsvej 2 ved Klippinge, hvis man vil kigge forbi på søndag for at se »rigtige« grise.