Det var så som så med sommervejret, da en gruppe frivillige åbnede for Rødvig Turist Information. Men nu er skolernes sommerferie i gang, og lugen er lukket op, så alle turister kan få relevant og lokal information. De to foregangsmænd, Peer Nørregaard (tv) og Finn Barlach (nummer fire fra venstre), nåede det hele inden det store turist-rykind.

Lugen er nu åben for turister

Stevns - 24. juni 2017

En lille sluttet flok i Rødvig stak hovederne sammen for at få en lokal turistinformation på havneområdet i Rødvig op at stå så hurtigt som muligt, da det stod helt klart, at Visit Sydsjælland Møn ikke ønskede at åbne turistkontoret i sommer.

Turistinformationen slog fredag formiddag klokken 10 lugerne op, så de mange gæster, der givet er på vej med indgangen til skolernes sommerferie nu har et sted at gå hen og få informationer af et hold af frivillige med lokalkendskab.

Den stiftende generalforsamling fandt sted torsdag 1. juni, og tre uger efter er Rødvig Turist Information var det frivillige hold af hjælpere klar til at slå lugen op.

Alle tilladelser er på plads og gruppen af frivillige har sagt ja til at betjene turisterne fra en bygning, der er skaffet til veje og har fået navnet: Hytten.

- Vi forventer at have åbent kl. 10-17 hver dag i juni, juli og august. Hvis det er for ambitiøst, må vi trøste os med, at hver time, der er åbent, er bedre, end det var før, lyder det fra tidligere naturvejleder Peer Nørgaard, der er én af initiativtagerne til den private og frivillige turistinformation.

Hytten er placeret på parkeringspladsen på Christians Ø ved Flintovnen. Her vil turister og gæster møde en person fra lokalsamfundet, der med sin viden vil hjælpe med at give en god oplevelse på Stevns. Der er åbent, når lugen er slået op.

Uden på Hytten er der en mængde informationer, som også er tilgængelige, når der ikke er åbent.