Lokalt vandværk går forrest

Som det første vandværk i Danmark begynder Store Heddinge Vandværk at fjerne kalken fra det vand, som det sender ud til alle sine forbrugere ved hjælp af den såkaldte pellet-metode. Premieren er på torsdag 1. juni. Det sker efter, at et lille flertal af medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling sidste år vedtog at investere i et blødgøringsanlæg. 99 stemte for, mens 73 var imod.

- Vores forbrugere har gået og ventet på at få blødere vand, så jeg er rigtig glad for, at anlægget nu er oppe at køre, for vi har arbejdet på det her i mere end et år. Vi vil gerne gøre det så godt som muligt for vores forbrugere, så de skal bruge mindre tid på at fjerne kalk og færre penge på afkalkningsmidler. Og så er det jo også godt for miljøet, siger John Bøjlund.