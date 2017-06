Min Købmand har nu været lukket i 14 dage på grund af rotter. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalsamfund støtter rotteramt købmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalsamfund støtter rotteramt købmand

Stevns - 02. juni 2017 kl. 14:29 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rotterne har hærget og fået lukket flere dagligvarebutikker midlertidigt i 2017, ind til man havde styr på problemet. Således er Min Købmand på Lyderslev Bygade den seneste, som har måttet lade døren være lukket for sine kunder. Og nu har lokale beboere taget initiativ til at oprettet en støttegruppe på Facebook for deres lokale butik, som ejes af Karl-Erik Hansen.

DAGBLADET har søgt en kommentar fra købmanden, men har ikke fået fat i ham.

Butikken må dog først åbne igen, når der er gået 48 timer, siden man har fanget rotten eller rotterne samt ikke mindst forhindret skadedyrenes adgang til butikken. Købmand Karl Erik Hansen mister derfor mange penge hver dag, og han har - lige som det har været tilfældet i DagligBrugsen i Rødvig - ikke en stor organisation i ryggen.

På den baggrund er der lokalt opstået bekymring for, at det kan blive for stor en mundfuld for købmanden, der ifølge hans datter er midt i et forsikringsskifte, så han har faktisk ingen forsikring, der dækker tabene.

Udover de snart 14 dages manglende omsætning, så vil han også være nødsaget til at smide en masse varer ud.

I mandags oprettede en Dorte Andersen fra Lyderslev, derfor en gruppe på Facebook med navnet: Støt Min Købmand i Lyderslev. Siden er nu oppe på 217 medlemmer her fredag formiddag. Og status torsdag var, at der stadig er ubudne gæster i butikken, skriver initiativtageren på Facebook.

»Købmanden mister mange penge hver dag. Økonomisk støtte kan overføres til konto nr. 6821 1108342 eller mobile pay til nr. 21274095. Rigtig god dag til jer alle,« lyder det fra Dorte Andersen, som samtidig på siden oplyser, at hun har talt med Skat og politiet for at få verificeret om indsamlingen er lovlig - og det er den.

- Den her gruppe er simpelthen så fint et initiativ. Gruppen og al jeres opbakning varmer virkelig. Min far er meget rørt over alle de søde henvendelser og alt den opbakning, som han er blevet mødt af i denne periode, skriver Karl-Erik Hansens datter, Helle Thielke Nielsen på siden.