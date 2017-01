Lokalplan for vindturbiner på vej

Ejeren af Holtug Bygade 37B og Bredeløkkevej 17 i Holtug vil etablere en virksomhed, som skal sælge anlæg til grøn energiproduktion. Det er derfor Stig Hessellunds plan at bruge det sammenhængende område i den vestlige del af Holtug til udstilling for disse anlæg, som ifølge det oplyste blandt andet er såkaldte vindturbiner. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, og forslaget til dette har netop været i høring, hvor der er indkommet tre indsigelser og kommentarer.

Husstandsmøller er ifølge et notet til lokalplanforslaget undtaget fra det generelle krav om, at vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, samt undtaget fra afstandskravet om fire gange møllehøjden til nærmeste bolig. Dette skyldes ifølge forvaltningens notat, at husstandsmøller, på grund af deres højde, ikke påvirker omgivelserne på samme måde som større vindmøller.