Se billedserie Ida Dresen, Erling Risted samt Hans Christian Henriksen bor alle i Valløby. Her står de på Grusbakken, med en del af udstykningsområdet samt byen i baggrunden. Selv bor de henholdsvis på Gårdrækken, Bygaden og Grusbakken. De har været meget utilfredse med den processen for arbejdet med lokal-plan og kommnepland for en ny Valløby-udstykning. Nu sætter Plan- og Teknikudvalget processen i står. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal utilfredshed sætter Valløby-udstykning på pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal utilfredshed sætter Valløby-udstykning på pause

Stevns - 01. september 2017 kl. 12:16 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I kommunens Plan- og Teknikudvalg (PTU), er der enighed om, at processen omkring borgerinddragelsen i forbindelse med arealudlægget har været mudret og uigennemskuelig,« skriver udvalgsformand Steen S. Hansen (S) i en pressemeddelelse stilet til DAGBLADET med henvisning til udstykningsplaner for et 5,1 hektar stort areal mellem Grusbakken og Gårdrækken ud til Sognevej i Valløby:

Læs også: Valløby står til vokseværk

»Derfor agter et enigt PTU at indstille, at forslaget trækkes tilbage i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Vi har lyttet til borgerne og slår bremserne i.«

Pressemeddelelsen er fremsendt til redaktion efter DAGBLADET har været i Valløby for at tale med en gruppe borgere, der bestemt ikke er tilfredse med den måde Stevns Kommunes forvaltning samt PTU har valgt at håndtere processen på - både med lokalplan og kommuneplan i forbindelse med udstykningen.

Torsdag formiddag sendte redaktionen en række kritiske spørgsmål til formanden for PTU samt vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann på baggrund af mødet med borgerne i Valløby med henblik på at skrive en artikel om emnet.

I samme ombæring udbad redaktionen sig svar på et læserindlæg fra Jørgen Gregersen, der bor på Grusbakken i Valløby, hvor han også stiller flere kritiske spørgsmål til processen.

Pressemeddelelsen må ses som et samlet svar på dette med en udmelding om processen med lokalplanen set i forhold til den samlede kommuneplan bliver sat i stå med henblik på at genoptage den i løbet af 2018.

»Til den tid vil vi starte med et borgermøde, således at vi kan få en gensidig indledende dialog og forventnings-afstemning til en kommende udviklingsplan af Valløby,« skriver PTU-formand Steen S. Hansen til DAGBLADET.

I det kommuneplanforslag 2017 der for tiden er i høring, er der blandt andet udlagt et areal på 5,1 hektar i Valløby til boliger.

Borgerne i Valløby som avisen har talt med oplever, at man sætter gang i kommuneplanprocessen for området, inden lokalplanprocessen er færdigbehandlet. Det er blevet oplevet som et demokratisk underskud, hvor beslutningen er truffet på forhånd.

»Udlæggene kaldes henholdsvis rammeområde '8 B5 Ved Sognevej I' og '8 B6 Ved Sognevej II', og det er disse udlæg, som vi foreslår udtaget af kommuneplanen,« bliver det nu slået fast i pressemeddelelsen.

Læs mere i DAGBLADET Stevns fredag