Se billedserie Ekspeditricerne stod klar til at betjene kunderne i Lions? nye genbrugsbutik. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Løverne rykkede også ind på Algade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løverne rykkede også ind på Algade

Stevns - 09. januar 2017 kl. 13:37 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjørneejendommen på Algade og Munkegade rummer nu atter en genbrugsbutik. Tidligere var det Røde Kors, der boede her og i nabobutikken, men fra i lørdags har Lions Club indtaget lokalerne.

Mange gæster strømmede til på årets første lørdag formiddag, og der var livlig omsætning af genbrugsvarer. En del kom naturligvis med nysgerrighedens interesse, men Viggo Nielsen - der er pressetalsmand for Lions Club - er overbevist om, at beliggenheden bliver et stort plus for genbrugsbutikken.

- Det er altid en fordel at være placeret på byens hovedstrøg. Så selv om huslejen er højere her end i baggården, så er vi ikke i tvivl om, at det vil øge omsætningen, siger han.

Viggo Nielsen tilføjer, at Store Heddinge sagtens har plads til tre genbrugsbutikker. Mens Lions ikke sælger tøj, er det netop specialet hos Røde Kors, der nu bor lidt længere oppe ad Algade i Danske Banks tidligere lokaler.

- Vi har allerede i forvejen en god omsætning i butikken - mere end vi nogensinde har fået ind ved vores årlige loppemarked, som vi nu har lukket ned for. Det skete, da stalden på Søholm - som vi holdt til i - blev revet ned. Men sandt at sige var det et stort arbejde at arrangere loppemarkedet, så det stod ikke helt i rimeligt forhold til udbyttet, siger han.

Lions beholder kælderlokalerne i Grønvolds Gård, hvor der fremover vil blive salg af brugte møbler.

- Det betyder, at vi skal have tre mand på arbejde hver lørdag - to i butikken og én på møbellageret. Det er cirka det niveau, som vi har folk til, siger Viggo Nielsen.

Flere af gæsterne den første lørdag formiddag var butiksdrivende fra Algade.

- De er glade for, at der igen er kommet liv i butikken. Jo flere butikker, hvor der sker noget, desto mere styrker det Store Heddinge som handelsby, siger Viggo Nielsen.

Lions Clubs genbrugsbutik har åbent hver lørdag kl. 9-13.