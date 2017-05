Lodsejere kæmper videre mod fredning

- Selve fredningen var jo annonceret før jul for at lægge op til lodsejernes krav om erstatning. Som udgangspunkt vidste vi jo godt, at staten er karrig med at udbetale erstatninger. Og helt generelt kan man sige, at når to parter står over for hinanden med et krav, så vil der nok altid være en forskel i opfattelsen af, hvor stort beløbet skal være, siger Frank Elmer, der er formand for Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti, da DAGBLADET kontakter ham for en kommentar til Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse i fredningssagen for Stevns Klint.