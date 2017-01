Birgit Larsen er i sit es, når hun tager imod gæsterne i galleriet på Kratgården - som her ved sidste års Åbne Atelierdøre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Livsglæden har fået det sidste ord

Stevns - 26. januar 2017 kl. 06:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgit Larsen er endnu et eksempel på en tilflytter, som er blevet en institution på Stevns. Til sommer er der gået 25 år, siden hun åbnede galleriet på Kratgården - den gård, der ligger nord for Store Tårnby for enden af Kratvej og ved foden af Ranes Banke, der med sine 42 meter er én af de højeste bjergtoppe på Østsjælland.

Galleriet har hun indrettet i den gamle kostald på slægtsgården, hvor hendes mand: Lorens er syvende generation. Her tager hun imod gæster fra nær og fjern, der kommer for at se hendes fantasifulde figurer. For Birgit er keramiker, og hun former gerne dyr og fugle med sine hænder.

- Gærdesmutterne flyver herfra, lige så snart de kommer ud af ovnen. Og jeg glæder mig altid over, at Stevns er fyldt med agerhøns og ugler, der er udklækket her på Kratgården, siger Birgit med sit karakteristiske, store smil.

På mandag 30. januar fylder hun 75 år, selv om hun egentlig ikke helt selv kan forstå, at det er kommet så vidt. De seneste år har ikke været lette for Birgit. Det smertelige tab af datteren: Karen - der tabte kampen til kræften for snart to år siden - sidder stadig dybt i Birgit, for hvis der er noget, som er urimeligt her i livet, må det være, at forældre mister deres børn.

Selv har hun også været ramt af sygdom, men nu går det bedre, og lægerne har bedyret hende, at det ikke er kræft, at hun lider af.

- Jeg kan mærke lyset forude og glæder mig over at leve. Jeg trives med mine sagndyr og over, at der stadig kommer mange mennesker forbi i galleriet. Det er i en situation som denne, at man mærker værdien af en stor omgangskreds, siger Birgit forud for sin fødselsdag.

Derfor har hun inviteret mange gæster til Kratgården på lørdag, mens den nærmeste familie og vennekreds slår ring om hende på mandag, når den rigtige fødselsdag oprinder.