Se billedserie Yong Xu og Ling Lin foran Hotel Stevns, hvor det kinesiske forpagterpar 1. juni kan fejre 15 års jubilæum på stedet. De står her sammen med deres tre børn Oscar, Nicole og Jessie, der alle er blevet født i perioden, hvor de har forpagtet hotellet. Oscar er snart 14 år, Nicole er 11 og Jessie er otte år. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Ling og Yong faldt for Store Heddinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ling og Yong faldt for Store Heddinge

Stevns - 21. maj 2017 kl. 08:24 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ling Lin fortalte for nogen tid siden til undertegnede, at hun og hendes mand Yong Xu har jubilæum 1. juni. 15 år er det ind til videre blevet til på Hotel Stevns i den fredede bygning lige midt på Store Heddinges mest trafikerede strøg, hvor Algade og Rengegade mødes.

Hotellet er synligt i bybilledet, og utallige arrangementer har fundet sted i de bygninger op igennem årene. Også efter Ling og Yong overtog forpagtningen i juni 2002 af stedet, som er ejet af Finn Nygaard.

Mange stevnsboer vil kunne tænke tilbage på stort og småt, som er foregået enten i krostuen, den store sal eller i de foranliggende restaurationslokaler. Et omdrejningspunkt for fester, arrangementer og kromad. Og hvordan ender et ungt kinesisk par uden relationer til lokalområdet så lige her, slår sig ned, stifter familie - og introducerer stevnsboerne for kinesisk buffet midt i denne ærkedanske hotelbygning, som fordi den er fredet, stadig bærer navnet: »Hotel Stevns« på et stort skilt på taget.

I starten lejede Ling og Yong også de tre værelser ud, men da der ikke er toilet og bad på værelserne, så var efterspørgslen så lille, at de for små tre år siden lukkede ned for den del af driften.

- Jeg elsker at bo i Store Heddinge. Jeg kan heller ikke lide at bo i en stor by. Det her, det er mit hjem, og byen har lige den rigtige størrelse til, at man kommer hinanden ved, siger Ling Lin, der glæder sig rigtigt meget til at fejre jubilæet torsdag 1. juni med sine venner, kunder og forretningsforbindelser.

Alle er velkomne mellem klokken 15 og 18, hvor der vil være både lidt at drikke og lidt at spise.

Læs historien om det kinesiske par og hvorfor de lige landede i Store Heddinge på Stevns i DAGBLADET lørdag.