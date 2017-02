Line Blichfeldt Jensen viser her Dronningens Medalje for Ædel Daad frem for Christian Bille Larsen, der er præsident i Hårlev-Karise Rotary Klub. Medaljen fik hun af. Den modtog hun i 2015. Privatfoto

Lines barske ulykkes-beretning

Hårlev-Karise Rotary Klub slog dørene op for besøgende mandag 30. januar, så Stevnsboere kunne få lejlighed til at høre Line Blichfeldt Jensens barske, men også meget saglige beretning, om en af de værste drukneulykker i Danmarkshistorien.

Selvom fortællingen er så grum, at det næsten ikke er til at fatte, er den også dejlig livsbekræftende, fordi det heldigvis lykkes Line Blichfeldt Jensen at redde sig selv, så hun efterfølgende kan redde sine kammerater. En indsats, hun i 2015 modtog Dronningens Medalje for Ædel Daad for.