Line Krogh spidskandidat for R

Dermed har den 44-årige politiker gjort lynkarriere i sit parti. Ved valget i 2013 vakte hun opsigt ved at overhale partiets spidskandidat og formand Bjarne Hendrichsen og tage det mandat, som Radikale Venstre vandt for første gang på Stevns i årtier. I 2015 fik hun titel af gruppeformand, da den radikale gruppe blev fordoblet, fordi Jørgen Gregersen sluttede sig til.

- Jeg er særdeles tilfreds med, at Line har valgt at stille op som spidskandidat og dermed fortsat ønsker at stå i spidsen for Radikale Venstre Stevns politiske arbejde i Kommunalbestyrelsen. Line har arbejdet særdeles grundigt og engageret i Kommunalbestyrelsen og formået at sætte markante radikale fingeraftryk på en række beslutninger, hvilket vi naturligvis sætter stor pris på, siger en glad formand Bjarne Hendrichsen.