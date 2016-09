Lidt større tiltro til erhvervsvilkår på Stevns

- Det er selvfølgelig interessant for kommunerne at se, hvordan de ligger placeret i forhold til hinanden. Men selv om Stevns fortsat ligger i den tunge ende blandt kommunerne, er det værd at hæfte sig ved, at kommunen er blevet bedømt bedre end sidste år. Det tyder på, at Stevns Kommune er inde i en positiv udvikling i forhold til at skabe gode forhold for virksomhederne, siger Klaus Christensen, der er formand for DI Sydsjælland.