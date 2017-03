Se billedserie Lene Madsen Milner havde i første omgang opgivet at genopstille til Regionsrådet for at få mere plads til familien. Men nu har hun ombestemt sig, så Jeppe på fire år skal måske fortsat dele sin mor med regionen. Foto: Henrik Fisker

Lene stiller op til genvalg

Stevns - 03. marts 2017

Der var klapsalver, da Lene Madsen Milner på Venstre Stevns' opstillingsmøde i Hårlevhallen blev genvalgt som kandidat til Regionsrådet ved valget 21. november. Der var ingen modkandidater, og valget kunne derfor ske uden afstemning. Det bliver nu op til regionens opstillingsmøde at afgøre, hvilken placering Lene Madsen Milner får på Venstres liste til valget. Det skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Allerede sidste sommer meddelte Lene Madsen Milner ellers, at hun stopper som medlem af Regionsrådet efter blot en enkelt periode. Det skete officielt af hensyn til hendes familie, men også fordi det kan være svært at kombinere det politiske arbejde med hendes virke som embedsmand i Stevns Kommune.

I sin tale til opstillingsmødet kom hun ikke selv ind på, hvorfor hun nu alligevel har valgt at stille op til endnu en periode. Det gjorde derimod hendes formand for vælgerforeningen: Birger Hauge, der kaldte hendes oprindelige beslutning om at stoppe som »en rigtig, rigtig dårlig ide«.

- Det er godt, at det er lykkedes at overbevise hende om, at hun skulle gøre den beslutning om. Det er en enig bestyrelse, der bakker op om Lenes kandidatur, sagde Birger Hauge.

Efter at genopstillingen var på plads, begrundede Lene Madsen Milner gerne, hvorfor hun har ombestemt sig siden august sidste år:

- Det sker jo! Jeg husker ellers, da jeg sad i Kommunalbestyrelsen, og når de garvede ændrede mening, så syntes jeg, det var pinligt - og tænkte: Det sker aldrig for mig.

- Men Birger og vores nye spidskandidat: Jakob Jensen har haft fat i mig, og de talte jo lige til mine følelser. Jeg troede faktisk, at når jeg havde truffet beslutningen, så ville min mavefornemmelse fortælle mig, at jeg havde ret. Det gjorde den bare ikke! Som tiden gik, blev jeg mere og mere klar over, at jeg hade taget fejl, siger hun.