Se billedserie Trækunstneren og skuespilleren - henholdsvis Sejer Folke og Lene Vestergård - mødtes i Det Røde Palæ for at afsløre gaven til modtageren af Stevnsprisen 2016: et bord lavet af en 900 år gammel plade fra Hellig Svends Kilde ved Vemmetofte. Foto: Henrik Fisker

Lene V. fik et helligt bord

Stevns - 19. februar 2017 kl. 14:51 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da skuespilleren Lene Vestergård i december modtog Stevnsprisen 2016 for sit arbejde med at sætte multimusikdramaet: Klint op i den store pyramide i Boesdal Kalkbrud, fik hun lov til selv at vælge den kunstner, som skulle levere et værk til hende som kommunens officielle gave.

Hun valgte Sejer Folke, der er kendt for sine smukke skåle og fade lavet i forarbejdet træ, og han kom ved prisoverrækkelsen med et usædvanligt stykke træ til hende. Ikke et hvilket som helst stykke træ, men noget så sjældent som en plade, som Bo Karberg havde fisket op af Hellig Svends Kilde ved Vemmetofte, hvor han i 2012 fik til opgave at restaurere en gammel brønd.

Faktisk fandt han tre træplader, som kan have ligget i kildens hellige vand i over 900 år efter, at Svend Korsfarer omkom ved et skibsforlis på vej hjem fra et togt til Anatolien og fik en helbredende kilde opkaldt efter sig. Pladerne gav han til Sejer Folke, som han ud af de to forbavsende velbevarede plader har lavet et alter til institutionen: Agerbækhuse i Køge. Den tredje plade fik Lene Vestergård i forbindelse med Stevnsprisen med frit valg til at bestemme, hvad der skulle komme ud af den.

Hun valgte et bord, som Sejer Folke torsdag kunne præsentere ved en sammenkomst i Det Røde Palæ i Snurretoppen. Konstrueret så kunstfærdigt, at det ene ben er skåret ud af den tykke bordplade og er firkantet, mens det andet ben er rundt og overtrukket med iret kobber. Et rundt og et firkantet ben - akkurat som de to tårne på Vallø Slots indgangsportal.

- Der er nogen, der vil kunne lide det, og nogen, der ikke kan, sagde Sejer Folke beskedent, inden han trak det røde tæppe til side og viste det frem for en indbudt forsamling ved Folkeoplysningsudvalgets sammenkomst.

Lene Vestergård kunne bestemt godt lide sit nye bord. Hun har endda haft det hjemme på prøve i sin stue og kan oplyse, at det står fint foran hendes og gemalens sofa.