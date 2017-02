Lene Madsen Milner genopstiller alligevel

- Nu har jeg været med i politik i 20 år, hvilket ret præcist svarer til halvdelen af mit liv. Det har været en afvejning af, hvor jeg synes, at jeg gør mest gavn, da døgnet kun har 24 timer, og man ikke kan bruge tiden to gange. Her er jeg nået frem til, at det kunne være rart at lave noget andet.

- Jeg skal ikke til at bortforklare noget. Det sker bare nogle gange, at man ændrer mening. Og i den sammenhæng må jeg give stor kredit til min formand på Stevns og min gruppeformand i Regionsrådet, der har gjort deres til at overbevise mig. Men jeg må også sige, at jeg hele tiden har haft den her mavefornemmelse, at jeg måske havde begået en fejl ved at melde ud, at jeg ikke ønskede genopstilling. Så det var svært for mig at finde rigtigt overbevisende argumenter imod, da de kom og spurgte om jeg ikke ville stille op igen, siger Lene Madsen Milner til DAGBLADET, efter at den lokale partiforenning har informeret deres medlemmer om, at hun stiller op igen.