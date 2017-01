Leif Nielsen (S) kom fra den tidligere Vallø Kommune og sad med i den nye struktur frem til og med 2012. Her giver han sit bud på, hvordan det er gået siden sammenlægningen.

Send til din ven. X Artiklen: Leif Nielsen: At kommunen var for lille er gjort til skamme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leif Nielsen: At kommunen var for lille er gjort til skamme

Stevns - 01. januar 2017 kl. 07:31 Af Leif Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leif Nielsen (S) kom fra den tidligere Vallø Kommune og sad med i den nye struktur frem til og med 2012. Her giver han - på redaktionens opfordring - sit bud på, hvordan det er gået siden sammenlægningen af Stevns og Vallø til én kommune.

Når man ser på den traditionelle modsætning, der gennem generationer har været mellem skovboere og stevnsboere, så lå det nok ikke umiddelbart for, at der skulle ske en sammenlægning mellem Vallø og Stevns Kommune.

Men vilkårene bragte os jo alligevel sammen, selv om der var kontakter både mod nord og syd. Men da det lå klart for Køges politikere, at Køge ikke skulle være i Hovedstadsregionen, gjorde man sig anstrengelser for at vriste sig ud af Sjællandsregionen, og så ville Vallø Kommune nok være en klods om benet, så vi fik afslag på vores frieri. Det var der flere, der var lettede over, for Valløs indflydelse i en ny Køge Storkommune havde nok være begrænset.

Kontakter til Rønnede, Fakse og Haslev blev ikke til meget andet end ros til vore sydligere naboer af et fortræffeligt kaffebord ved et møde, hvor sammenlægningen med Vallø var på dagsordenen.

På nogle områder var der et samarbejde mellem Stevns og Vallø. I mange år havde der været et fælles beredskab og samarbejde på det ældresociale plan lå også lige for og blev også igangsat noget før en sammenlægning fandt sted.

På det partipolitiske område var der ikke de store vanskeligheder for det parti, som jeg tilhører - Socialdemokratiet. Jeg tror, at det for partivennerne på Stevns kun kom som en velkommen løsning, når det nu skulle være. Der var måske andre partier, der havde sværere ved at finde fodslag og fordøje de nye samarbejdstanker.

Når man ser tilbage på det politiske arbejde, der er blevet udført i de forløbne 10 år, har jeg ingen erindringer om vanskeligheder med at finde gode løsninger, som skulle være begrundet i de lokale forskelle og særpræg.

Helt overordnet har der naturligvis været en mere teoretisk udfordring i, at Stevns kommune faktisk var for lille med sine godt 20.000 indbyggere, hvor man i Strukturkommissionen pegede på 50.000. Men faktisk tror jeg, at rivalisering havde været mere sandsynligt, hvis vi var havnet i en større enhed.

relaterede artikler

Poul Arne: Stevns er nået langt 29. december 2016 kl. 11:56

Asserhøj: Vellykket sammenlægning 29. december 2016 kl. 11:52