Se billedserie Der var både store og små gæster i kalvestalden fredag. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Lasse er blevet storproducent af kalve

Stevns - 20. maj 2017 kl. 10:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lidt ironisk, at brancheformanden for Danske Kalveproducenter bor næsten ude ved Stevns Klint på det allerøstligste Sjælland. For det er almindeligt kendt i landbokredse, at langt hovedparten af de danske slagtekalve opdrættes i Jylland. Faktisk er der kun omkring 10 kalveproducenter øst for Storebælt, oplyser formanden.

Han hedder Lasse Olsen og ejer Grusgravgård, der ligger mellem Højerupvej og Tommestrup. Netop her indviede han fredag en ny, stor stald på 3000 kvadratmeter med plads til 660 dyr. Da en gennemsnitlig dansk kalv ikke har udsigt til noget langt liv, betyder det, at Lasse Olsen nu kan se frem til at sende omkring 1300 kalve gennem systemet - fra han modtager dem som spæde, til han sender dem af sted til Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Med i regnestykket hører, at han beholder sine to mindre stalde, så han kan huse op til 1100 dyr ad gangen. Og det gør med ét slag formanden til én af de største producenter i landet.

Det er naturligvis lidt af en begivenhed i kredsen af kalveproducenter, så derfor havde han også besøg af en række kolleger, da han fredag holdt åbent hus og officiel indvielse af sin nye stald.

- De fleste af kalveproducenterne her på Sjælland har været her, og der kom to helt oppe fra Brønderslev, som tog turen til Stevns begge veje på én dag. Det er jeg lige godt lidt imponeret over, siger en glad Lasse Olsen.

I alt vurderer han, at omkring 400 mennesker har aflagt besøg i løbet af de fem timer, som åbent hus-arrangementet varede.

- Det er, hvad de sagde i pølsebaren, hvor de udleverede kalvekødspølser. Og da solen har skinnet hele dagen, kan jeg kun være godt tilfreds, siger Lasse Olsen.

Åbent hus-dagen var et privat arrangement, som formanden selv stod for i samarbejde med entreprenøren på byggeriet: NJ Totalbyg i Haslev.