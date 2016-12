Sham på to år er født på flugt - i Istanbul. Hun har aldrig været i Syrien, men hendes mor: Manhal har en drøm om engang at vise sin datter Aleppo - den sønderskudte provinshovedstad, hvor hun selv er opvokset og husker for sin skønhed. Foto: Hans Jørgen Johansen

Længslen efter Aleppo

Stevns - 25. december 2016 kl. 09:19 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Manhal al Barazi sidder i sin og Noahs lejlighed i Store Heddinge og kigger ud på det grå, danske decembermørke, ruller tv-billederne fra hendes hjemby over skærmen. Det er et forfærdeligt syn, for Manhal er født og opvokset i Aleppo - Syriens belejrede og sønderbombede provinshovedstad.

På det seneste er billederne blevet anderledes at se på. Vinteren er kommet, og det sner tæt i Aleppo. Frosten har grebet byen og gjort livet endnu sværere for de hårdt prøvede indbyggere uden el og varme.

- Det er underligt, for vi er så langt mod nord, og alligevel er her ingen sne. Men i Aleppo bliver det hvid jul, siger Manhal.

Sneen kan højst udviske de grimme billeder af den sønderbombede by for en stund. Hun har det svært med at se billederne på tv.

- Engang var det den smukkeste by i Mellemøsten og én af verdens ældste. I dag er det højst den farligste by, siger hun.

Det er fire år siden, at Manhal sammen med sin familie forlod Aleppo. I dag bor der nogle andre i deres hus - de har besat det, og familien kommer aldrig til at bo der igen, siger hun.

- Nu har Assad genvundet kontrollen med Aleppo, og hans regime ville forfølge os, hvis vi kom tilbage. De forhutlede mennesker, der flygter ud af byen i disse dage, er regimets modstandere. De forlader alt, hvad de har, bortset fra deres personlige ejendele. Alligevel er de lykkelige for at slippe fri af grebet, siger hun.

Manhal kender ingen mennesker i Aleppo mere. Byen står for hende som symbolet på den ondskab, der splittede hendes familie.

- Min mor er i Tyrkiet, min storebror er i Frankrig, min lillebror bor i Saudi-Arabien, og jeg sidder i Danmark. Vi taler sammen over Viber på mobiltelefonen, men vi ses ikke. Jeg har set min storebror en enkelt gang, hvor han var på et kort forretningsbesøg i København, siger hun.

Det kan virke håbløst alt sammen, men Manhal er glad for sin nye tilværelse i Danmark. Og hun bærer et håb i sig:

- Jeg har en drøm at vende tilbage til Aleppo engang. Måske vil Sham, min lille datter, spørge mig engang, hvad det er for et land, som vi flygtede fra. Min store drøm er at vise Sham Aleppo - de gader, det hus, som jeg er vokset op i, og som har formet mig, lyder Manhals store juleønske.