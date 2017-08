Anni Cassias har nu fået tildelt førtidspension, men processen har fået hende til at miste tilliden til Stevns Kommunes Jobcenter og fået hende ud i en situation, hvor hun ikke mere var i stand til at tale sin egen sag over for Stevns Kommune. Foto: Thomas Olsen

Lægekonsulent som stopklods

Stevns - 20. august 2017 kl. 06:47 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anni Cassias har netop fået tildelt førtidspension. Men hele forløbet har været en ubehagelig oplevelse, som ifølge Annis professionelle bisidder har bygget på mistillid. Og havde han ikke deltaget, så er han sikker på, at Anni var blevet fastholdt i sit jobafklarings-forløb.

Jan Hansen er ansat ved Bisidderhjælpen, der tilbyder specialiseret, privat socialrådgivning til alle, som ønsker professionel hjælp til at håndtere et sagsforløb ved kommunen, jobcenteret og statsforvaltningen. Denne hjælp er dog ikke gratis, så man må til lommerne, hvis man vil have denne hjælp.

- Anni har gennem flere år nærmest opbygget en fobi over for det kommunale jobcenter. Hun får det bogstaveligt talt fysisk dårligt, når hun bliver kaldt til møder i jobcentret. Vi mødtes derfor uden for Stevns Kommune, og jeg gjorde meget ud af at få beroliget hende, dog uden at love mirakler, forklarer Jan Hansen over for DAGBLADET, der med Annis samtykke har indvilget i at fortælle om mødet med rehabiliterings-teamet, og hvordan sådan noget foregår med udgangspunkt i Anni Cassias' forløb.

- I den sammenhæng virker sundhedskoordinatoren reelt som en stopklods i de her sager. Og i den her sag var det jo helt klart, at han slet ikke havde læst hendes sag, når han kan sige, som han gør. Hvorfor er han der så? Og så gør det ikke forløbene bedre, at lovgivningen i mange tilfælde er noget, der bliver »tolket på«. Det er en kedelig tendens, at disse sager trækker ud alt for længe lyder det fra Anni Cassias bisidder.

Kommunaldirektør Per Røner fra Stevns Kommune forklarer, at han hverken kan eller må kommentere eller fortælle kommunens side af historien i en personsag som denne.

