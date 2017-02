Se billedserie Na s'drowje! Skål på russisk, sagde Tatiana Kisselova og Nikolaj Skaaning. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Kyndelmisse på russisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kyndelmisse på russisk

Stevns - 01. februar 2017 kl. 15:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arrangørerne af søndagens koncert i Sankt Katharina Kirke havde kaldt arrangementet med pianisten: Nikolaj Skaaning og sopranen: Tatiana Kisselova for en kyndelmissekoncert. Og Jørn Farø fra Store Heddinge Rotary Klub indledte derfor også med at fortælle publikum om lyset, der nu er på vej tilbage, og at man på denne tid af året helst skal have halvdelen af vinterforrådet tilbage.

Men det var så også alt, hvad vi hørte til kyndelmisse, der jo officielt er på torsdag 2. februar. Stilen og formen, da de to musikere entrerede kirkerummet, var langt mere lagt an på de traditionelle nytårskoncerter med vægt på det lette repertoire samt skæg og ballade. Det blev understreget af, at menighedsrådet var vært ved et glas champagne i pausen.

Nuvel, de startede blidt med stille og lydelige toner fra den klassiske musiks skatkiste. Bachs smukke Air-tema og to forskellige varianter af Ave Maria - først i en renæssancetone af komponisten: Caccini og siden en mere moderne udgave skrevet af Hugo Gyldmark (far til Sven). Her hørte vi en smuk, stille og næsten underspillet sopran i skikkelse af Tatiana Kisselova, som på denne måde fik skønheden i kompositionerne frem.

Men så kom der mere tryk på, da vi nåede til Lehars Glade Enke, hvor operettetonerne fik fuld udblæsning. Det var her og i en række af de følgende numre, at den russiskfødte, men herboende sangerinde fik mulighed for at demonstrere sin store og spændstige stemme.

Musikken fik en ekstra dimension, da duoen tog fat på Lippen schweigen - en vals af Lehar, hvor Nikolaj Skaaning bag klaveret også skulle synge med. Det var her, at det blev afsløret, at han først og fremmest er en meget dygtig koncertpianist - men det er altså også utaknemmeligt at synge duet med en sangfugl som Tatiana Kisselova. Hun tog i øvrigt kegler, da hun bød førnævnte Jørn Farø op til dans - og så fik publikum fornøjelsen af at se de to svæve hen over kirkegulvet i valsetakt.

De musikalske spasmagere fortsatte koncerten med at spille firhændigt klaver - og flere gange under stort postyr bytte plads på den smalle klaverbænk. Senere optrådte Tatiana Kisselova - der optrådte i tre eller fire forskellige kjoler under koncerten - i rollen som den sprælske og kokette tjenestepige med stor hat og vifte, der blev brugt til at slå Nikolaj Skaaning oven i den blanke isse.

Der kom flere skægge og pudseløjerlige indslag, inden vi mod slutningen af koncerten i bogstavelig forstand nåede et højdepunkt, da Tatiana Kisselova for alvor fik lov at give en prøve på sin store sangstemme. I Gerschwins Summertime ramte hun ikke blot det høje C rent og purt, men holdt tonen så længe, at man måtte knibe sig i armen for at være sikker på, at man havde hørt rigtigt.

Til sidst kom der to ekstranumre: hymnen Moskva-nætter sunget på både russisk og dansk, inden Kai Normann Andersens og Børge Müllers Den allersidste dans, som Tatiana Kisselova udnævnte til at være »én af de allersmukkeste sange - ikke bare i Danmark«, rundede koncerten af

Så var der blomster til to dygtige solister i højt humør, og det blev slået fast, at det smukke kirkerum kan bruges til mange forskellige formål - f.eks. at fejre kyndelmisse på russisk.