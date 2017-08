Vejen er banet for direkte tog fra Stevns og Faxe til Roskilde. Men som udgangspunkt bliver det med halvtimedrift mellem Hårlev og Køge. Foto: Henrik Fisker

Kvartersdrift sparket til hjørne

Stevns - 15. august 2017 kl. 13:08 Af Henrik Fisker

Forretningsudvalget i Region Sjælland godkendte på et møde mandag, at Østbanen overtager togdriften mellem Køge og Roskilde, når den nye hurtigbane åbner mellem København og Ringsted via Køge Nord. Herefter er det planen, at togene på Lille Syd fra Næstved over Køge videreføres til København.

Beslutningen - der skal til endelig godkendelse i Regionsrådet - betyder, at der kommer direkte tog fra både Stevns og Faxe til Roskilde. Til gengæld er prisen, at den nuværende kvartersdrift mellem Hårlev og Køge fremover bliver til halvtimedrift, og at togsættene igen skal samles og skilles på Hårlev Station, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) var med til mødet i regionen og glæder sig over, at der nu kommer direkte tog fra Stevns og Faxe til de mange arbejds- og uddannelsespladser i Roskilde samt til Ølby Station tæt på det nye supersygehus i Køge.

Samtidig beklager han, at det ikke lykkedes at opretholde den nuværende kvartersdrift mellem Hårlev og Køge.

- Det er en serviceforringelse for Stevns, at vi mister den mulighed for en hurtig forbindelse. Det gælder ikke mindst i sydgående retning, hvor pendlerne fra hovedstaden risikerer at strande i Køge, inden de kan komme videre på deres vej hjem, siger Mogens Haugaard.

For at afhjælpe den situation fik borgmesteren regionen med på at udarbejde et notat.

- Stevns Kommune har derfor bedt Region Sjælland regne på nogle modeller, hvor den nuværende kvartersdrift kan opretholdes. Det kunne være et pendultog, der kun kører mellem Hårlev og Køge og betjener de mellemliggende trinbrætter. Vi vil gerne have et overblik over, hvad det vil koste, og om det kan passes ind i køreplanen med de direkte tog til Roskilde, siger borgmesteren.