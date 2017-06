Se billedserie En af de små både fotograferet fredag aften, da deltagerne i DM begyndte at ankomme til Rødvig. Foto: Erik Nielsen

Kunsten at fange fisk fra en lille båd i fart

06. juni 2017

rødvig: Havnen i Rødvig blev fyldt af små både allerede fredag aften, da fritidsfiskere fra hele landet satte kursen mod Stevns for at deltage i DM i trolling - et stævne, som i år blev afviklet af Sjællands Småbådsfiskeklub i samarbejde med Rødvig Skibs- og Bådebyggeri. Mens vejret var med arrangørerne om lørdagen, blev søndagens fiskeri gennemført i regnvejr.

I alt deltog 101 både i DM-stævnet. Skipperne og deres besætning kan kunsten at stå tidligt op. Både lørdag og søndag blev der således holdt skippermøde kl. 5 om morgenen, og efter morgenmaden stak bådene til søs for at fange seks forskellige fiskearter: laks, havørred, torsk, regnbueørred, hornfisk og makrel.

De fleste havde om lørdagen held til at fange hornfisk, som der blev indvejet en del af - typisk vejede de omkring 450 gram. Til gengæld var der om lørdagen ikke kommet laks på krogen. Dagens største fisk var en havørred, der rundede tre kilo.

Trolling er en fiskemetode, hvor man trækker en agn gennem vandet efter en båd. I gamle dage kaldte man denne form for fiskeri for at dørge fisken. Trollingfiskeri bliver oftest brugt til at fange de såkaldte pelagiske fisk´- det vil sige fisk, som bevæger sig frit i vandsøjlen, herunder laks, ørreder, hornfisk og makrel. Trollingfiskeri kan være helt enkelt ved for eksempel at trække to blink efter en jolle til en mere avanceret form for fiskeri med op til 15 stænger (eller flere) efter en båd.

Søndag var der overrækkelse af præmier i den store hal på bådeværftet. Præmierne, der blev uddelt for hver af de seks fiskearter, havde en samlet værdi på over 200.000 kroner.

Det var oprindeligt planen, at DM-stævnet skulle have været rammen om et åbent pinsearrangement på Rødvig Havn, men denne del af festen blev aflyst.

