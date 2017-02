Der kommer ikke andre på banen end Anette Mortensen og Flemming Petersen (se næste billede). Dermed står det klart, at det er de to, som skal kæmpe om at vinde V-medlemmernes gunst som borgmesterkandidat for den lokale partiforening. Foto: Henrik Fisker

Kun to skal kæmpe om V-borgmesterkandidatur

Klokken 00 natten mellem lørdag og søndag udløb fristen for at melde sig som bejler til Venstre Stevns' spidskandidatur ved det kommende kommunalvalg.

»Vi har fornøjelsen at meddele, at der ved tidsfristens udløb lørdag klokken 24 er indkommet to forslag til spidskandidat til det kommende kommunalvalg i Stevns kommune. Det er nuværende kommunalbestyrelsesmedlem Anette Mortensen og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Petersen. De to kandidater får mulighed for samtidigt at udsende en personlig præsentation inden opstillingsmødet.«