Kulturens ihærdige nestor

Hans lidt stilfærdige fremtoning med den runde, tilforladelige sydsjællandske tone i sproget kunne indikere, at han går lidt stille med dørene. Men folk, der kender ham, ved, at intet kan være mere forkert. Han har sine meningers mod og står gerne ved dem - og har han sat sig noget i hovedet, skal man stå tidligt op for at tale ham fra ideen.

Det fik stevnsboerne at føle netop ved jubilæet, hvor Kulturloftets formand satte sig for at arrangere en klarinetfestival. Intet mindre end ni dage i træk i den allerlyseste sommertid arrangerede Hans Jørgen Lund Jensen mere eller mindre ene mand en koncertrække, hvor det karakteristiske blæseinstrument kom til sin ret. Der var alt fra Det Kongelige Kapels gengivelse af Johann Sebastian Bach over sprøde jazztoner til et forrygende tyrkisk-inspireret orkester sprængfyldt af energi og godt humør. Formanden skaffede sponsormidler - især fra Stevns Brands Fond - men var skuffet over kommunens bidrag til festen. Og det faktum, at koncerterne kun trak 40 tilhørere i gennemsnit fik ham blot til at konkludere, at stevnsboerne var gået glip af en oplevelse.