Send til din ven. X Artiklen: Kritisk grundejer-formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritisk grundejer-formand

Stevns - 11. september 2017 kl. 13:26 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I 2016 arrangerer Stevns kommune en høring, hvor de beboere, der ikke svarer på høringen, tælles med som positive overfor forslaget. I forbrugerlovgivningen kaldes den slags for negativ aftalebinding og er ulovligt, siger Johs. Chr. Johansen, der er formand i Grundejerforening Lemgaarden ved Strøby Strand:

Læs også: Grundejerforening laver skeptisk notat om byzone

- Nu laver Stevns kommune en ny høring i 2017, og Plan- og Teknik udvalget skriver i beslutningen, at der skal laves opsamling på manglende stemmeafgivelser ved opringning, hvis nødvendigt. Jeg må konstatere, at Stevns kommune sætter alle kræfter ind på at få et svar fra beboerne, der harmonerer med kommunens ønsker.

Formanden vurderer, at Stevns Kommune har et habilitets-problem, hvis kommunens medarbejdere sættes til at indhente stemmer til støtte for et kommunalt forslag i en situation, hvor beboerne har valgt at afstå fra at stemme.

- Jeg bemærker, at opsamling på manglende stemmeafgivelser kun skal ske, hvis det er nødvendigt. Med andre ord, de nødvendige stemmer for forslaget skal sikres. Det er dels et politisk tankesæt, der gør mig lidt trist, og dels en metode, der ikke holder ved en retlig prøvelse af habiliteten, siger Johs. Chr. Johansen til avisen.

DAGBLADET har søgt at få en kommentar fra centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen i den sammenhæng, men hun er ikke vendt tilbage inden avisen deadline.

relaterede artikler

Ny afstemning om byzone ved Strøby Strand 11. september 2017 kl. 13:16