Kræmmermarked på søndag

Stevns - 30. august 2017 kl. 06:28 Af Erik Nielsen

Så er der atter kræmmermarked. Det sker ved Varpelev Forsamlingshus søndag 3. september klokken 10 til 15. Varpelev er en aktiv landsby med mange foreninger, der skaber liv i byen. Og det er 23. gang, at de i fællesskab indbyder til kræmmermarked - eller »loppemarkedet«, der også er nogen som kalder det.

Under alle omstændigheder er der masser af boder både ude og inde, hvor de mange kræmmere sørger for, at det er muligt at gøre et godt fund, lover arrangørerne.

Ledige stadepladser kan i øvrigt stadig lejes ved at ringe til Reinar på telefon 56579030 eller 21792658.

Der er på dagen parkeringsmuligheder på marken bag Forsamlingshuset. Til gengæld er der parkering forbudt ned gennem byen, så alle kan færdes sikkert.

Det er tre af byens foreninger, der arbejder sammen om at få Kræmmer,arkedet til at blive en god oplevelse for alle: Forsamlingshusforeningen, Borgerforeningen samt Familie og samfund. De tre foreninger har gennem mange år lavet utallige arrangementer, hvor alle bidrager.

Til kræmmermarkedet bliver der kræset for kræmmerne fra den tidlige morgen med kaffe og hjemmebagte boller.

Men også publikum bliver der hygget om. Der bliver mulighed for at få stillet den værste sult. Der sælges pølser både inde i huset og fra grillen udendørs. Der er også tradition for, at man kan købe en portion forloren skildpadde med æg.

Til de tørstige sælges selvfølgelig øl og vand, og til kaffen er der ifølge arrangørerne de lækreste lagkager at få til

Succesen fra de foregående år med den store flagkonkurrence bliver gentaget også i år. Man køber et flag, som plantes indenfor et afgrænset område. Sidst på dagen trækkes der så lod om en placering i feltet.

Der er mange fine præmier, lover arrangøren.

Der vil også være lotteri med mange fine præmier fra vore flere forskellige sponsorer Der er som altid gratis adgang.