Kræmmermarked i Varpelev søndag

Der vil være boder både ude og inde, hvor de mange kræmmere sørger for, at det er muligt at gøre et godt fund. Mange kræmmere kommer igen år efter år, og det samme gør mange kunder, så det vidner om, at det er muligt at gøre en god handel, siger Birgit Maxner fra Varpelev Borgerforening.