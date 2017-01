Se billedserie Danske efterskoleelever og sydkoreanske gæster mødtes onsdag på Gymnastikefterskolen Stevns og havde lejlighed til at udveksle erfaringer om læringsmetoder fra hver sin side af Jorden. Forrest liggende ses de to forstandere: Carlo Mathiasen og Yeon-Ho Oh. Foto: Pernille Basballe

Koreanere lærer om lykken og fællesskabet

Mr. Oh er lidt af en pionér hjemme i Sydkorea. Her stiftede han sidste år landets første efterskole og dét efter dansk forbillede. Nu drømmer han om at oprette flere efterskoler i hjemlandet, for det er der hårdt brug for, mener han.

- I Sydkorea tænker vi grundlæggende mig og ikke vi. Det er nok den største barriere, som vores efterskole i Sydkorea skal nedbryde. Vi skal lære de unge at skabe fællesskab og sammenhold - præcis som det er én af kernekompetencerne for jeres efterskoler i Danmark, siger Yeon-Ho Oh.

I onsdags besøgte han Gymnastikefterskolen Stevns sammen med en studiegruppe på 30 sydkoreanske skolefolk, embedsmænd, journalister og studerende. Her fik delegationen hen over et par timer et indblik i skoledagen en kold januardag for skolens 170 elever og deres lærere. Gæsterne havde ønsket at besøge skolen, fordi de - med Yeon-Ho Oh's ord - er overbeviste om, at det danske skolesystem, og særligt vores efterskoler, er én af årsagerne til, at vi gang på gang kåres til at være det lykkeligste folk i verden.

- I Sydkorea hersker der en høj grad af konkurrence og højt stressniveau blandt eleverne, fordi hele skolesystemet er strengt fokuseret på læring, på at blive den bedste, så man efterfølgende kan komme ind på det bedste universitet, få et godt job, så man kan tjene mange penge og dermed dække blandt andet udgifter til sundhedsydelser. Vi har jo ikke et sundhedsvæsen i Sydkorea, som I har det her i Danmark, forklarer Yeon-Ho Oh.

Fællesskabets styrke

På Gymnastikefterskolen Stevns byder de gerne indenfor. Bevidstheden om skolens fællesskabende styrke er naturligvis til stede, men derudover har skolen i forvejen fokus på udlandsdanskere og potentialet i at få elever til skolen, hvis forældre er bosat i udlandet.

- Mange danskere bosat i udlandet oplever udfordringer i forhold til deres børns uddannelse, hvis barnet gerne vil tage f.eks. en dansk gymnasial uddannelse. Overgangen fra et udenlandsk til det danske uddannelsessystem kan nemlig være vanskelig, både sprogligt og kulturmæssigt, og et efterskoleophold kan være et rigtig godt springbræt ind i det danske uddannelsessystem, siger forstander på Gymnastikefterskolen Stevns Carlo Mathiasen.

Kulturforskellene generelt og i særdeleshed i skolesystemerne i Sydkorea og Danmark er til at få øje på. Og det er ikke tilfældigt, at Yeon-Ho Oh og hans studiegruppe vælger at rejse hele vejen til Danmark for at lære endnu mere om de danske efterskoler:

- Jeg har studeret det danske samfund og skoleformen - det lykkeligste land i verden. Jeg tror på, at der er en relation mellem lykke og uddannelse, fordi et efterskoleår giver eleverne tid til at planlægge deres liv og fremtid og tilbyder dem en personlig udvikling, som vi overhovedet ikke har fokus på i det sydkoreanske uddannelsessystem, påpeger Yeon-Ho Oh.

Han er vild med efterskoletanken i Danmark:

- Konceptet: efterskole er simpelthen fantastisk - det er meget unikt at være i stand til at skabe den form for fællesskab, og som jeg ser det, er det med til at skabe så mange lykkelige mennesker i Danmark, slår Yeon-Ho Oh fast.

Artiklen er skrevet på baggrund af et udkast fra Pernille Basballe, der er lærer og PR-ansvarlig medarbejder på Gymnastikefterskolen Stevns