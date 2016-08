Se billedserie Lasse Olsen - landsformand for kvægproducenterne og konservativ formand på Stevns. Foto: Henrik Fisker

Konservativ formand har blik for V

Stevns - 27. august 2016 kl. 14:18 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lasse Olsen er færdig med at høste raps, byg og hvede, men der går lige nogle dage endnu, før byggen kommer i lade. Vejret har drillet i foråret, så afgrøden spirede i to omgange, og det har betydet nogen forsinkelse med at høste på 170 hektar marker, der hører til Grusgravgård.

- Ja, jeg ejer altså kun de 100 af dem. Resten er noget, som jeg har lejet, understreger han.

Pausen i høstarbejdet betyder, at han har tid til at tale med avisens udsendte til sommerserien om de politiske bagmænd. Han blev i januar i år lovformeligt valgt som formand for Det Konservative Folkeparti på Stevns efter at have været konstitueret i otte måneder, da forgængeren: Klaus Kroll smed tøjlerne.

Da vi er bænket om kaffebordet i køkkenet, lyder den første kommentar fra Lasse Olsen:

- Det bliver ellers spændende, hvordan det går den 30, siger han med henvisning til det interne opgør i Venstre om, hvem partiet vælger som borgmesterkandidat.

Udtalelsen fra hans mund er ikke tilfældig. Der er ingen tvivl om, at han følger levende med i, hvem det store, liberale parti sætter i spidsen. Det er der en konkret grund til:

- Jeg har jo sagt fra starten, at jeg ønsker at vende tilbage til traditionen med, at Konservative og Venstre arbejder tæt sammen. Det gør vi i Kommunalbestyrelsen i dag, og til næste valg skal vi have valgforbund med Venstre igen. Det var en enlig svale, at vi gik sammen med Stevnslisten og Radikale sidst. Stevnslisten er jo et overstået kapitel, og de Radikale er drevet så langt ud på venstrefløjen, at de ikke er interessante for os mere, lyder det fra den konservative formand.

