Kommuner: Lovgivningen er blevet for stram

Stevns - 20. august 2017 kl. 06:49 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lovgivningen bag førtidspension- og fleksjobreformen er »simpelthen for stram«. Sådan lyder konklusionen i et brev, der mandag landede på beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) bord. Det skriver Dagbladet Information.

Brevet var underskrevet af de kommunalpolitikere, der har ansvaret for beskæftigelsesområdet i landets seks største kommuner: København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers. Dermed er brevet underskrevet af kommunalpolitikere fra den samlede forligskreds bag reformen (K, V, R, S og SF, red.) med undtagelse af LA.

I brevet står der, at det er et problem, at alvorligt syge borgere sidder fast i systemet for at leve op til de stramme kriterier og hårde dokumentationskrav, der skal til for at få en førtidspension. Og at sagsbehandlingen »kan tage årevis«.

Sidst mener kommunerne ifølge Information, at de store forskelle i antallet af førtidspensioner, der tilkendes på tværs af kommunerne i sig selv, er et udtryk for, at lovgivningen bør ændres.

I et skriftligt svar til Information kalder beskæftigelsesministeren forskellen på tilkendelser af førtidspensioner kommunerne imellem for »tankevækkende«.

- Det er jeg nødt til at have en dialog med de seks kommuner om. Derfor vil jeg nu invitere dem til et møde, så de får mulighed for at forklare sig, skriver han ifølge Information.

DAGBLADET har spurgt henholdsvis formanden for Social og Sunhedsudvalget: Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) og borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns), om de kan tilslutte sig konklusionen i ovenstående brev - set i forhold til Stevns Kommunes sagsbehandling af lignende sager.

- Igennem de sidste mange år har det været en uskøn kamp at få alle ledige aktiveret for enhver pris. Desværre har man ikke haft mod og mandshjerte til at erkende, at en større del af de ledige aldrig kommer i varigt arbejde og burde tildeles førtidspension meget før. Ud over det umenneskelige ved at være mistænkeliggjort som uarbejdsdygtig koster det samfundet alt for mange ressourcer i sagsbehandlingstid og dyre ressourceforløb hos private aktører. Samfundsøkonomisk burde man droppe alle tilskudsordninger til ledige og bruge pengene til førtidspension, så de borgere, der alligevel aldrig kommer i job, kan få et anstændigt liv, lyder det fra Thor Grønbæk.

Mogens Haugaard Nielsen svarer:

- Ja, det brev kan jeg bestemt godt tilslutte mig. Alene afsnittet, der beskriver forskellen i sagsbehandlingen kommunerne imellem, viser, at lovgivningen er så kompleks, at den ude i kommunerne tolkes forskelligt. Jeg mener, at det er rigtig godt, at ministeren tager en drøftelse med den række af kommuner, der har henvendt sig.