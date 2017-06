Se billedserie Foto: Erik Nielsen

Kommunens træpolitik ridses op

Stevns - 22. juni 2017 kl. 13:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunaldirektør Per Røner ønsker ikke at udtale sig i den konkrete sag om Niels Brogaard, der er blevet anmeldt til politiet for selvtægt og hærværk på tre træer på Havnepladsen i Rødvig. Han henviser i stedet til den pressemeddelelse, som Økonomiudvalget bad forvaltningen om at sende ud, efter sit møde onsdag.

Her fremgår, hvad der er Stevns Kommunes »træpolitik«.

Af og til opstår der imidlertid gener fra træer eller bevoksninger på kommunens arealer, som kan begrunde en fældning eller beskæring af enkeltstående træer eller bevoksninger.

Nedfældet træpolitik

For at sikre en ens procedure ved henvendelser fra borgere, der ønsker beskæring eller fældning af træer på kommunale arealer, danner følgende forhold danne grundlag for en afgørelse i sådanne sager:

1. Der foretages altid en besigtigelse af træet/beplantningen, hvor der foregår en faglig vurdering.

2. Kommunen vurderer træets art, alder, sundhed, placering, æstetik og funktion.

3. Kommunen vurderer om træet/beplantningen forårsager gener eller farer for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.

4. Kommunen vurderer om træet/beplantningen udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko eller om der er risiko for skader på anlæg, byggeri mv.

5. Kommunen undersøger om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner) eller andre lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Hegnsloven og Skovloven).

6. Kommunen vurderer om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den normale drift af området.

Den beskrevne fremgangsmåde er vedtaget politisk den 6. december 2016 og udgør forvaltningens spilleregler på området.

Dialog med borgeren

»Kommunen har således en til tider længerevarende dialog med en borger om kommunens faglige opfattelse af problemstillingen. Det er dog sådan, at vælger en borger at begå hærværk eller selvtægt før, under eller efter den faglige vurdering af træet er det også politisk besluttet den 19. august 2014, at forvaltningen skal anmelde det som hærværk, og politiet bedes om at efterforske sagen,« lyder det i pressemeddelelsen.

Politianmeldelse for hærværk eller selvtægt på træer udgør en meget lille del af de sager, hvor kommunen anmelder borgere til politiet for f.eks. socialt bedrageri, trusler om vold mod medarbejder med videre.

