Kommunen yder hjælp til selvhjælp

Stevns - 03. februar 2017 kl. 13:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stevns: Beboerne i Præstemarken skal ikke sætte næsen op efter, at den kommunale hjemmehjælp påtager sig opgaven med at sortere affald for dem - hvis Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt vedtager en ny affaldsplan. Direktør Jakob Bigum Lundberg fra Stevns Kommune slår fast, at affaldssortering ligger uden for det arbejde, som hjemmehjælpen normalt udfører.

- Vi skal hjælpe vores ældre medborgere til, at de bedst muligt kan klare sig selv frem for at gøre tingene for dem, som vi gjorde i gamle dage. I dag bygger vores indsats i vid udstrækning på hjælp til selvhjælp, siger han.

I fagsproget skelner kommunen mellem kompenserende og rehabiliterende hjælp til borgerne.

- Det indebærer, at vi i hvert enkelt tilfælde laver en konkret vurdering af, hvad de kan få hjælp til. Vi tager en dialog med disse borgere om, hvad de kan klare selv, og hvad de skal have hjælp til, siger direktøren.

Det gælder også, når det drejer sig om affaldssortering.

- Hvis man selv kan gå ud med affaldet i dag, må udgangspunktet være, at så kan man også sortere det i flere spande. Vi kommer gerne og giver en vejledning i, hvilket affald der skal i hvilke rum, hvis det er behovet, siger han.

Jakob Bigum Lundberg har et godt råd til beboerne i Præstemarken og andre steder:

- Snak med din nabo eller dine pårørende om, hvordan man gør. Vi kan sikkert alle synes, at det virker lidt bøvlet at sortere i starten. Men det kan jo også være alle tiders grund til at få en god snak med sin nabo eller pårørende for at finde ud af det sammen.

