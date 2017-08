Se billedserie Nu må entreprenøren finde en anden måde at blive færdig med arbejdet på. Knusningen af cement-klodser på Druelundsvej i Store Heddinge er bragt til standsning af Stevns Kommune. Foto: Erik Nielsen

Kommunen standser cementknusning i boligkvarter

Stevns - 17. august 2017 kl. 13:58 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Kommune har på baggrund af et tilsyn onsdag vurderet, at da støvgener ved nedknusning af cementklodser ikke kan undgås, må det arbejdet stoppe nu og her.

Stevns Kommune oplyser til DAGBLADET, at man 18. maj i år har modtaget anmeldelse af nedknusning af bygge- og anlægsmaterialer på ejendommen Druelundsvej 13.

»Af anmeldelsen fremgår det, at arbejdet vil foregå i en uge i tidsrummet 7-16 på hverdage. Desuden fremgår det, at der vil anvendes vanding ved forekomst af støv fra nedknusningen. Arbejdet har tidsmæssigt været rykket et par gange, og Stevns Kommune modtog besked om opstart af aktivitet 9. august,« forklarer Sanne Bagge Petersen, der er natur- og miljømedarbejder i Stevns Kommune, der i går onsdag 16. august har modtaget Kenny Hammers klage over især støv fra nedknusningen.

Hun har derfor foretaget et tilsyn på vejen.

»Der var ikke nedknusning i gang ved tilsynet. Men virksomheden har oplyst, at de har forsøgt at vande under nedknusningen, men at det ikke har været muligt at forhindre støvgener. Stevns Kommune har nu talt med berørte naboer om generne ved nedknusningen. Desuden har kommunen konstateret, at der trods regnvand kunne ses støv på de omkringliggende ejendomme, hvilket formodes at stamme fra nedknusningen,« forklarer den kommunale natur- og miljømedarbejder.

