Kommunen: Vi har ansvaret for at passe træer

Centerchef Birgitte J.T.K Nielsen fra Stevns Kommune vil ikke kommentere på en verserende politisag, men påpeger, at det er ekstremt sjældent, at Stevns Kommune melder én af sine egne borgere til politiet.

- Det er bestemt ikke hverdagskost, og det er ikke noget, vi gør sådan uden videre, siger centerchefen, der skal en del år tilbage for at erindre, hvornår det sidste er sket.

Hun bekræfter, at borgeren er anmeldt for selvtægt.

- Det er kommunens ansvar at vedligeholde træerne samt fliserne i fortorvet. Det er på den anden side den enkelte beboer, der skal stå for snerydning om vinteren og at rydde fortorvet for ukrudt ud for bopælen om sommeren, siger hun til DAGBLADET.