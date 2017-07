Kommunaldirektør Per Røner

Kommunen: Ikke kun lægens skøn, der tæller

Stevns - 19. juli 2017 kl. 05:51 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Redaktionen har forelagt Susanne Nielsens kritik af Jobcentrets sagsbehandling for Stevns Kommune. Kommunaldirektør Per Røner har sendt dette svar.

Stevns Kommune må ikke offentligt kommentere på personsager, så her er i stedet nogle generelle bemærkninger.

En vurdering og udvikling af arbejdsevne sker ud fra en samlet vurdering af hele borgerens situation og ikke alene ud fra de lægelige oplysninger. Til trods for, at der ikke er yderligere behandlingsmuligheder for en borger, er det ofte muligt at udvikle og bedre funktionsevnen.

Lovgivningen om førtidspension er sådan, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der foreligger lægeerklæringer, hvorefter en person efter lægens vurdering må anses for uden arbejdsevne, selv i fleksjob. De lægefaglige forklaringer er kun et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige forklaringsfaktorer, når arbejdsevnen skal vurderes.

Der kan være flere faktorer, der bevirker, at en borger ikke kan få tilkendt førtidspension, selv om borgeren selv har et ønske om det. Det kan være, hvis de lægelige oplysninger ikke kan forklare den nedsatte arbejdsevne, som borgeren oplyser at have, eller hvis en borger ikke selv ønsker at deltage i de foranstaltninger, der lovgivningsmæssigt er nødvendige for at vurdere arbejdsevnen, for eksempel virksomhedspraktik. Endelig er der også sket en ændring i lovgivningen med indførelse af ressourceforløb.

I forhold til bemærkningerne om den høje andel af klagesager skal for god ordens skyld nævnes, at det omhandler afgørelser i henhold til serviceloven. Afgørelser om ret til førtidspension hører under beskæftigelsesområdet og er dermed ikke omfattet af den nævnte statistik.

Endvidere kan oplyses, at rådhusadministrationen efter flere års større sparerunder pt. har en af landets laveste udgifter til administration.

