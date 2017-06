Kommunalbestyrelsens flertal lukker nu tv-holdene ind i salen, dog først efter forudgående ansøgning. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kommunalbestyrelsen lukker tv indenfor

Stevns - 04. juni 2017 kl. 07:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog torsdag aften at lempe reglerne for, hvornår der må optages lyd og billeder på de åbne møder. Hidtil har det som udgangspunkt blot været forbudt, men fremover kan såvel borgere som medier søge om tilladelse til at optage lyd og billeder til såvel direkte transmission som senere gengivelse. Det er så op til Kommunalbestyrelsen at tage stilling til ansøgningen. Hvis tilladelsen gives, skal der anvises en plads i salen, hvor fotografen kan stå, ligesom den eventuelt kan gives kun til en del af mødet. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Anledningen til debatten var en episode, der indtraf forud for det seneste møde i Kommunalbestyrelsen, der blev holdt i Frøslev Forsamlingshus i april. Kort før mødets start blev borgmester Mogens Haugaard opsøgt af TV2 Øst, der ønskede tilladelse til at filme under mødets behandling af punktet om de afviste ansøgere til Køge Gymnasium. Men da det hidtil har været politikken, at der ikke må filmes under møderne, blev filmholdet fra TV2 Øst afvist. I den forbindelse blev det aftalt at få præciseret reglerne i Kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Det er denne præcisering, der nu har ført til en lempelse af reglerne - dog sådan, at der fortsat skal ansøges om tilladelse til at filme i hvert enkelt tilfælde.

- Hvis CNN stod her i salen og filmede, kan det da godt at være, at jeg ville have sagt lidt mindre her i aften, sagde Jørgen Gregersen (R) efterfulgt af almindelig munterhed rundt om bordet.

Det nye regelsæt blev vedtaget med 17 stemmer for, mens Dansk Folkepartis to medlemmer stemte imod.