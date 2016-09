Borgmester Mogens Haugaard Nielsen kan konstatere, at Arbejdstilsynet nu lukker sagen om dårligt arbejdsmiljø i Center for Teknik og Miljø i Stevns Kommune. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal arbejdsmiljøsag er nu lukket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal arbejdsmiljøsag er nu lukket

Stevns - 13. september 2016 kl. 11:26 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et brev til Stevns Kommune slår tilsynsførende Anne Mette Rasmussen fra Arbejdstilsynet fast, at tilsynet ikke på nuværende tidspunkt vil foretage sig yderligere i sagen om dårligt arbejdsmiljø i Stevns Kommune.

Læs også: Viceborgmester i skudlinjen i hård debat

»Vi har modtaget tilbagemeldingen vedr. undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Center for Teknik & Miljø, Stevns kommune. På baggrund af rapportens konklusioner, hvoraf det fremgår, at "Teknik og Miljø har iværksat en række tiltag, der forebygger, at medarbejderne bliver belastet af høje følelsesmæssige krav, så der ikke på undersøgelsestidspunktet forekommer belastende høje følelsesmæssige krav", finder Arbejdstilsynet ikke anledning til at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.«

Sådan lyder det ordret i brevet, som er sendt til kommune i august.

Kommunalbestyrelsen havde sagens til efterretning på det seneste møde. Det var den radikale Jørgen Gregersen, som i starten af året anmeldte sagen til Arbejdstilsynet. Han sagde i den sammenhæng:

- Jeg er den seneste tid blevet ringet op af flere journalister for at kommentere på sagen i flere forskellige sammenhænge. Senest ved Venstres valg af borgmesterkandidat. Her har jeg sagt, at jeg ikke har flere kommentarer i den sag. Den er slut for mig.

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) har om nogen stået i skudlinjen i sagen.

- Sagen er nu lukket. Og i min daglige gang rundt på Rådhuset kan jeg ikke få øje på, at der skulle være en dårlig trivsel. Faktisk mener jeg, at det er noget af det, jeg er rigtig god til at sikre.

I juni måned leverede konsulentfirmaet Team Arbejdsliv en redegørelse om det psykiske arbejdsmiljø i Center for Teknik og Miljø i Stevns Kommune.

På undersøgelsestidspunktet blev det konkluderet, at medarbejderne gav udtryk for, at forholdene havde ændret sig til det bedre, og at man pt fik ledelsens støtte. Det var i forbindelse med de højt profilerede politiske sager - eksempelvis fredningssagen, at problemerne eskalerede, viste rapporten.

relaterede artikler

Redegørelse sendt til Arbejdstilsynet 01. juli 2016 kl. 13:28

Stadig et sårbart arbejdsmiljø i kommunen 01. juli 2016 kl. 13:12