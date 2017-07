Koldkrigsmuseet skal udfordre sine gæster

Hun overtager ledelsen af Koldkrigsmuseet ni år efter åbningen, hvor institutionen er ude over indkøringsvanskelighederne, men hvor nyhedens interesse samtidig har lagt sig. Der skal derfor kæmpes for at fastholde og meget gerne styrke besøgstallet, der siden de første år er faldet med knap 10.000 gæster om året.

- Derimod er der plads til at styrke den digitale formidling og det, som foregår over jorden. Jeg ser gerne, at det bliver mere interaktivt, hvor publikum ikke blot skal iagttage, men bliver bedt om at tage stilling til dilemmaerne og dramaerne under Den Kolde Krig. Måske skal vi lave en skattejagt eller et gådespil - hovedtanken er, at vi skal have publikum mere banen og udfordre dem på deres holdninger, siger Iben Bjørnsson.