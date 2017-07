Fra mandag den 4. september indføres der betalingsparkering i store dele af Køges centrum og Køge Kyst. Otte kroner i timen, 30 for en dag og 200 kroner for en månedslicens bliver de gængse priser. Dog med flere undtagelser - eksempelvis 15 minutters gratis parkering på Torvet og tre timers tidsbegrænset og gratis parkering for foreningerne på Søndre Havn.

Send til din ven. X Artiklen: Køge-borgmester kritiserer Stevns-politiker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-borgmester kritiserer Stevns-politiker

Stevns - 24. juli 2017 kl. 13:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Netop Thomas Overgaard burde vide, at beslutningen om at indføre betalingsparkering i Køge fra og med 4. september ikke kan og ikke bliver ændret, siger Køges borgmester Flemming Christensen (K) til DAGBLADET mandag formiddag, efter den socialdemokratiske kommunalpolitiker på Stevns i fredagens udgave af avisen direkte opfordrede til en boykot af Køge som handelsby.

Thomas Overgaard mener, at der bør lægges pression på politikerne i Køge ved at oprette en Facebook-gruppe: »Boykot Køges handelsliv«. Ud over at sidde i Kommunalbestyrelsen på Stevns har han også ind til 1. juli i år været formand for LO i Køge Bugt.

DAGBLADETs artikel og Overgaards udmelding har hen over weekenden givet en gevaldig debat på Facebook, hvor også Køges borgmester har blandet sig på Thomas Overgaards »væg«, hvor sidstnævnte lagde artiklen ud.

»Man kan mene, hvad man vil, og man kan være utilfreds med, at Kommunalbestyrelsen i Køge Kommune nu fører en forpligtende beslutning om betaling for parkering ud i livet. Men at kritikken nu kommer fra et kommunalbestyrelsesmedlem på Stevns, Thomas Overgaard, undrer mig meget.

Thomas Overgaard er udpeget af sin organisation til at sidde i Erhvervsudviklingsrådet i Køge, og dermed har han i flere år haft kendskab til, at der bliver indført betalingsparkering. Noget som hans kollegaer i Rådet blandt andet fra Handelsstandsforeningen i Køge har accepteret. Et medlem af Køges Erhvervsudviklingsråd, der opfordrer til boykot af vore forretninger, er i min optik ikke sin opgave voksen og bør ikke sidde i Rådet,« skrev Flemming Christensen således lørdag, hvilket fik Overgaard til tasterne:

»... at du ikke kan adskille en kommunalbestyrelsespost og en udpegning fra en privat lønmodtagerorganisation (LO) må stå for din egen regning....Når man pålægger hårdt plagede togpendlere yderligere udgifter i form af parkeringsafgiften som ikke engang Køges egne borgere forstår en fis af, så er der tilsyneladende noget undervejs i processen, som ikke har været tydeligt nok for alle.

Du tillægger i dit indlæg Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) en betydning, som jeg, uagtet mit flerårige medlemskab, ikke kan få øje på. KEUR er i min optik et vejledende organ....KEURs fremtid er iøvrigt fortid for mig, da jeg er fratrådt som LO-formand per 1. juli, og dette er ikke sket med baggrund i, at jeg ikke kunne håndtere opgaven eller ikke var min opgave voksen, men efter eget ønske, da min arbejdsmæssige dagligdag har ændret sig.....at jeg som kommunalbestyrelsesmedlem vil deltage i en boykot af forretningerne i Køge for at få råbt de tonedøve politikere op, så den tåbelige beslutning kan ændres, holder jeg fast i....uagtet hvad du og dine byrådskolleger mener og synes.«

Læs mere i DAGBLADET Stevns mandag