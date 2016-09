Store Heddinge Vandværks formand Viggo Nielsen glæder sig over afgørelsen, selv om den var forholdsvis snæver. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Købstaden bløder vandet op

Stevns - 16. september 2016 kl. 12:48 Af Henrik Fisker

Som de første i Stevns Kommune får de 1650 forbrugere under Store Heddinge Vandværk nu blødere vand i hanerne. Det sker omkring årsskiftet, når et nyt blødgøringsanlæg på vandværket tages i brug, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Det besluttede et flertal torsdag aften på en ekstraordinær generalforsamling, der blev holdt på Hotel Stevns. Men afstemningen viste kun et lille flertal for at investere i blødgøringsanlægget. 99 stemte for, 73 imod, mens én stemme var blank. 173 eller godt hver 10. forbruger deltog i afstemningen - enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

I den forudgående debat var det mest modstanderne af bestyrelsens forslag, der havde ordet. De fremhævede, at investeringen var unødvendig, at den var for dyr, og at vandet i Store Heddinge er godt nok, som det er. Enkelte mente endda at vide, at blødere vand var det samme som at ødelægge vandet.

Men bestyrelsens forslag blev vedtaget, og det glæder formanden for bestyrelsen: Viggo Nielsen.

- Det er det eneste fornuftige. I vores nabolande har de næsten allesammen blødgjort vandet, og i Holland er det ligefrem lovpligtigt. I Hovedstadens Vandforsyning (Hofor) har de besluttet, at alle deres 14 vandværker skal have installeret blødgøringsanlægget. Men af en eller anden grund har mange en næsten hellig indstilling til, at man ikke på ændre på det vand, som pumpes op af jorden. Det er lidt dumt, når vi på Stevns har noget af det hårdeste vand i Danmark - uden for København. Og lidt sjovt, når folk gladelig køber Egekilde Mineralvand til 7000 kroner pr. kubikmeter i stedet for at tappe det fra hanen, siger Viggo Nielsen.