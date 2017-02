Se billedserie Mandag morgen var Min Købmand åbent som sædvanlig klokken 7.30 til 20 i aften. Foto: Erik Nielsen

Købmand: Vi fik røveren på video

Stevns - 20. februar 2017 kl. 12:48 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung mand kom søndag aften ind i butikken hos Min Købmand på Lyderslev Bygade.

- Han kom lige til lukketid, hvor vi var tre på arbejde. Der var én i kassen og jeg stod sammen med en anden lige i nærheden, da det skete, forklarer købmand Karl Erik Hansen fra Min Købmand til DAGBLADET, da avisen snakker med ham mandag formiddag.

Han virker ikke chokeret, og han er glad for, at røveriet forløb stille og roligt til trods for, at gerningsmanden havde en pistol med sig, som han viste, da han bad om at få udleveret penge.

- Han får pengene og forsvinder hurtigt fra butikken igen, siger Karl Erik Hansen:

- Faktisk holdt jeg et møde med mit personale for ganske nyligt, hvor vi netop gennemgik, hvad man skal gøre, hvis man bliver udsat for et røveri. Det var derfor noget, vi lige havde snakket om, og røveren fik derfor udleveret pengene, da han bad om det. I den situation nytter det ikke noget at begynde at spille helt. Man skal i stedet lægge mærke til, hvordan røveren ser ud, så man kan give en beskrivelse af ham.

Midt- og Vestsjællands Politi kom til stedet i aftes, og de kunne derfor få et signalement af røveren. Han beskrives som 19-22 år og 185-190 centimeter høj, men spinkel af bygning. Han bar en sort hue, en mørk hættetrøje, grå løse bukser samt sorte handsker.

Han havde et orange bandana tørklæde for munden og talte dansk. Efter røveriet løb han til fods mod Boestofte.

- Nu skal politiet også se de overvågningsbilleder vi har af manden, og så kan det jo være, at de finder ud af, at de kender ham i forvejen. Jeg er glad for, at vi fik håndteret situationen, så godt som vi nu kunne, så der ikke skete andet end røveren forsvandt med et mindre beløb fra kassen, siger Karl Erik Hansen.

Politiet vil meget gerne i kontakt med borgere, som har set manden eller andet mistænkeligt i området. Ring 114.